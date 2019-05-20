В Липецкой области пропала 16-летняя девушка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В селе Октябрьском Усманского района Липецкой области пропала 16-летняя Майя Бельская, пишет
Девушка ушла из дома в воскресенье, 19 мая, примерно в 20:30. С тех пор ее местонахождение не установлено.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девушки, просят позвонить по телефонам: 02, 8-(4742)-37-88-77,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьОколо Лесопарка велосипедист сбил ребенка на самокате
|
cледующая новость →Рязанцы завоевали серебряные медали на чемпионате по тайскому боксу в Туле
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.