В Липецке для онкобольных построят хирургический корпус

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В Липецке к 2021 году построят четырехэтажный корпус с девятью операционными и отделением анестезиологии и реанимации для онкобольных построят в городе Липецке к 2021 году, пишет
В пятницу, 17 мая, на месте будущего строительства заложили камень.
В мероприятии приняли участие врио главы администрации региона Игорь Артамонов и председатель комитета по охране здравоохранению Госдумы РФ Дмитрий Морозов.
На строительство корпуса из федерального бюджета выделят 2,1 миллиарда рублей.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.