В Калужской области насмерть сбили пенсионера

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В субботу, 18 мая, в городе Людинов Калужской области сбили пенсионера. Об этом сообщили в
ДТП произошло в 23:50. По предварительным данным, 34-летний мужчина за рулем ВАЗ двигался по улице Энгельса, не справился с управлением, наехал на препятствие, после чего сбил мужчину 69 лет, который переходил дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
В результате аварии пешеход погиб.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.