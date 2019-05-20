В Калуге мужчина убил знакомую и оставил тело в ванной

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В Калуге мужчину осудят за убийство знакомой. Об этом сообщил
По версии следствия, в конце января 2019 года обвиняемый пригласил к себе в гости 30-летнюю знакомую — двоюродную сестру своей бывшей жены. Поздно вечером обвиняемый обнаружил пропажу денег из кармана своей куртки. Заподозрив свою гостью в краже и разозлившись на нее, мужчина ударил ее несколько раз ножом в шею, от этого женщина скончалась на месте.
После этого злоумышленник вскрыл гараж своего отца и попытался угнать автомобиля марки Volkswagen, вероятно, чтобы вывезти на нем тело погибшей. Завести автомобиль у него не получилось.
Родственники обвиняемого обнаружили тело убитой спустя пять дней, когда в первых числах февраля пришли к нему домой, обеспокоенные тем, что мужчина несколько дней не отвечал на звонки.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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