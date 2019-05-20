В центре Кемерова сгорел автосалон «Рено» и «Хендэ»

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Вечером в понедельник, 20 мая, в Центральном районе Кемерова произошел пожар. В 20:49 по местному времени спасатели получили сигнал о возгорании автосалона, передает
Известно, что в здании находились дилерские центры Renault и Hyundai. Пожар начался с крыши автосалона и едва не перекинулся на соседние здания и заправку. Огонь охватил площадь около четырех тысяч кв м. К 21:59 его удалось локализовать, еще через полтора часа — полностью потушить.
Во время происшествия никто из людей не пострадал. Снаружи салона эвакуировали 50 автомобилей, количество машин, находившихся внутри, устанавливают.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности, в его тушении задействовали более 90 человек и 29 единиц спецтехники, в том числе две автовышки.
Фото VSE42.Ru
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