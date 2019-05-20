Угрожал ножом, изнасиловал и украл 400 рублей. Липчанина задержали за нападение на пенсионерок

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В Липецке мужчину заключили под стражу за изнасилование двух пенсионерок. Об этом сообщил
По данным следствия, 39-летний подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, 28 апреля и 12 мая 2019 года напал на женщин 67 и 69 лет на территории садоводческих товариществ имени Мичурина и Тракторостроитель-2. При этом он надел на голову чулок и маску, а после изнасилования злоумышленник, угрожая ножом одной из женщин, потребовал деньги. Забрав 400 рублей, скрылся.
Ранее судимого за аналогичные эпизоды местного жителя задержали. Он признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
«Для установления его вменяемости назначена психолого-психиатрическая судебная медицинская экспертиза, а также проводятся все необходимые следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы», — рассказали следователи.
Расследование продолжается.
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