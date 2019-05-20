Салон оптики Mon View объявил о скидках на детские оправы

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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.