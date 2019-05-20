Рыбновец убил отчима на юбилее своей бабушки

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Рязанские следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Рыбновского района, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщила
Случай произошел вечером 17 мая в одном из кафе в Рыбном во время празднования 80-летия местной жительницы.
На празднике между внуком юбилярши и ее 48-летним зятем произошла ссора, из-за того, что последний вел себя вызывающе.
Около входа в кафе подозреваемый ударил отчима кулаком в лицо, из-за чего тот упал, ударившись головой о плитку крыльца.
Из кафе он уехал вместе с женой домой, где скончался на следующий день.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что он умер из-за черепно-мозговой травмы.
Родственники отрицали факт произошедшего, сообщая, что погибший получил травмы при падении.
Но следователи увидели момент удара с записей камеры видеонаблюдения, а также нашли на месте происшествия следы крови потерпевшего и гильзу патрона травматического пистолета, из которого подозреваемый выстрелил в воздух во время конфликта.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Подозреваемого задержали. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
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