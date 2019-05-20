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17:27, 20 мая 2019 766
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Рязанская область выделит еще 30 миллионов на высокотехнологичную медпомощь

Рязанская область выделит еще 30 миллионов на высокотехнологичную медпомощь

Из бюджета Рязанской области дополнительно выделят 30 миллионов рублей, которые направят на оказание высокотехнологичной медпомощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Отмечается, что медпомощь получат более 200 рязанцев по профилям травматология/ортопедия, нейрохирургия, онкология, офтальмология. Ее предоставят в областной клинической больнице, областном клиническом онкодиспансере и областной клинической больнице имени Семашко.


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