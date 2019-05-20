Рязанская область выделит еще 30 миллионов на высокотехнологичную медпомощь

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Из бюджета Рязанской области дополнительно выделят 30 миллионов рублей, которые направят на оказание высокотехнологичной медпомощи, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил
Отмечается, что медпомощь получат более 200 рязанцев по профилям травматология/ортопедия, нейрохирургия, онкология, офтальмология. Ее предоставят в областной клинической больнице, областном клиническом онкодиспансере и областной клинической больнице имени Семашко.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.