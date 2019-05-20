Рязанцев пригласили на встречу с ветераном Великой Отечественной Дмитрием Черничкиным

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Рязанцев пригласили на встречу с ветераном Великой Отечественной войны и почетным гражданином города Дмитрием Черничкиным.
«Диалог с героем» пройдет во вторник, 21 мая, в конференц-зале Бизнес-инкубатора РГРТУ (4 этаж). Начало в 16:00.
Желающих пообщаться с ветераном просят заполнить
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.