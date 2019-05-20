Россия одержала шестую победу на чемпионате мира по хоккею, обыграв Швейцарию

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Российская сборная победила швейцарскую команду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, пишут
Встреча завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Никита Кучеров (на 27-й и 56-й минутах), еще одну шайбу забил Артем Анисимов (четвертая минута).
Победа стала шестой подряд на чемпионате мира.
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