Освободившийся из тюрьмы скопинец напал с ножом на женщину. Приговор

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Суд вынес приговор 39-летнему жителю Скопинского района, который в ноябре 2018 года совершил покушение на убийство своей сожительницы. Об этом сообщил
Известно, что мужчина отбывал наказание за совершение тяжких насильственных преступлений. Из тюрьмы его освободили из-за заболевания.
10 ноября 2018 года скопинец поссорился с сожительницей и восемь раз ударил ее ножом по разным частям тела, в том числе в область груди и живота.
На крики женщины из соседней комнаты вышла ее дочь, после чего злоумышленник скрылся.
Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ и приговорили к семи годам заключения в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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