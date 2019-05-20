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9:40, 20 мая 2019 2 379
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Освободившийся из тюрьмы скопинец напал с ножом на женщину. Приговор

Освободившийся из тюрьмы скопинец напал с ножом на женщину. Приговор

Суд вынес приговор 39-летнему жителю Скопинского района, который в ноябре 2018 года совершил покушение на убийство своей сожительницы. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что мужчина отбывал наказание за совершение тяжких насильственных преступлений. Из тюрьмы его освободили из-за заболевания.

10 ноября 2018 года скопинец поссорился с сожительницей и восемь раз ударил ее ножом по разным частям тела, в том числе в область груди и живота.

На крики женщины из соседней комнаты вышла ее дочь, после чего злоумышленник скрылся.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ и приговорили к семи годам заключения в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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