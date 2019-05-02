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Глава гордумы Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем Весны и Труда. Она отметила, что горожане «кропотливым трудом вносят неоценимый вклад в развитие Рязани».
«Уважаемые земляки, огромное спасибо за ваш труд! Пусть эти весенние дни подарят вам много радостных эмоций от семейных прогулок, отдыха на природе и встреч с друзьями и близкими. Желаю вам здоровья, сил и энтузиазма для достижения всех намеченных целей», — поздравила рязанцев Рокотянская.
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