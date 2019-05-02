Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:26, 2 мая 2019 1 850
 0    0

В Рязани провели очередную «Маевку». Фото

В Рязани провели очередную «Маевку». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 1 мая, на Почтовой провели «Маевку» приуроченную к празднику весны и труда.

Улицу разделили на тематические зоны: «Мир», «Труд», «Май», «О, спорт, ты — мир!». Рязанцы поучаствовали в анимационных и спортивных программах, мастер-классах, посмотрели выставку ретро-автомобилей.

Кроме того, для горожан и гостей Рязани показали выставку от «Фотодома» и провели открытый микрофон от студенческого театра «Переход».

Помимо этого, желающие фотографировались с «живыми скульптурами» от студии исторического танца «Белый бал» и смогли приобрести тематические поделки ручной работы.

Рядом с памятником Евпатию Коловрату поставили сцену. На ней выступили творческие коллективы.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах

Жилищный передел. Правительство подкорректировало новые правила продажи квартир в строящихся домах 1

Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 224 004
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 15
16:50, 25 апреля 2019 79 785
Экс-командующий ВДВ отреагировал на скандал с сорвавшими погоны десантниками 7
16:37, 24 апреля 2019 74 671
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову 8
14:45, 25 апреля 2019 60 617
Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов 1
12:54, 1 мая 2019 47 971
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум