В Рязани провели очередную «Маевку». Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 1 мая, на Почтовой провели «Маевку» приуроченную к
Улицу разделили на тематические зоны: «Мир», «Труд», «Май», «О, спорт, ты — мир!». Рязанцы поучаствовали в анимационных и спортивных программах, мастер-классах, посмотрели выставку ретро-автомобилей.
Кроме того, для горожан и гостей Рязани показали выставку от «Фотодома» и провели открытый микрофон от студенческого театра «Переход».
Помимо этого, желающие фотографировались с «живыми скульптурами» от студии исторического танца «Белый бал» и смогли приобрести тематические поделки ручной работы.
Рядом с памятником Евпатию Коловрату поставили сцену. На ней выступили творческие коллективы.
© RZN.info
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.