В пятницу в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 3 мая, в Рязанской области ожидается до +18 градусов. Прогноз погоды появился на
По данным синоптиков, будет облачная погода, временами небольшой дождь.
Днем ветер юго-западный, шесть метров в секунду.
Ночью до +8. Возможен дождь.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.