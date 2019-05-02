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18:00, 2 мая 2019 554
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В магазинах Нижнего Новгорода появились георгиевские ленточки со свастикой

В магазинах Нижнего Новгорода появились георгиевские ленточки со свастикой

В магазинах Нижнего Новгорода появились георгиевские ленточки со свастикой. На товар обратил внимание местный житель Александр Дейч, пишет РИА Новости.

Покупатель сфотографировал запакованную ленточку со звездой и свастикой, назвав товар «креативом китайских товарищей».

«Я посыл-то понял, но как это смотрится… В общем я за чистоту символов Победы», — написал он.

Фото Александра Дейч


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