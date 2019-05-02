Шиловец получил срок за переделку ружья в обрез

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Фото: Pixabay.com
Жителя села Сасыкино Шиловского района осудили за переделку ружья в обрез и его хранение, сообщил
Так, в августе 2016 года мужчина укоротил ствол и приклад найденного охотничьего ружья 16 калибра.
«В результате его действий оружие утратило свое целевое назначение (для охоты) и приобрело такие свойства, как высокая маневренность и портативность. Данное переделанное оружие он хранил у себя дома», — говорится в сообщении.
Нарушителя признали виновным. Ему назначили два года и четыре месяца лишения свободы условно.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.