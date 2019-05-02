Рязанка покинула шоу «Битва талантов»

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16-летняя рязанка Полина Богатенкова покинула шоу «Битва талантов» на канале СТС Love.
В седьмом выпуске третьего сезона девушка исполнила песню Бьянки «Я не отступлю». Ее соперница Анастасия Гладилина выступила с композицией «Don't you worry 'bout a thing».
После выступления девушек жюри поддержало оппонента рязанки. Гладилина прошла в следующий тур.
Напомним, главным
Выступление рязанки смотрите с 30-ой минуты
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.