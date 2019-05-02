Рязанцам предложили написать диктант по истории Великой Отечественной

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 7 мая, в Рязанской области пройдет всероссийский «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны, сообщил
В регионе планируется работа 29
Принять участие может любой желающий, для этого необходимо прийти на ближайшую площадку. Начало в 13:00, сбор — в 12:30. Пройти онлайн можно в 14:00 на сайте диктанта.
20 заданий будут включать всю историю Великой Отечественной войны. Время написания теста составит 45 минут.
Планируется, что победителей определят на трех уровнях: местном, региональном и федеральном.
Итоги подведут к 12 июня и опубликуют на сайте мероприятия.
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