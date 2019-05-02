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15:23, 2 мая 2019 596
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Рязанцам предложили написать диктант по истории Великой Отечественной

Рязанцам предложили написать диктант по истории Великой Отечественной

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 7 мая, в Рязанской области пройдет всероссийский «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны, сообщил сайт регионального министерства образования.

В регионе планируется работа 29 площадок. Из них 13 в Рязани, остальные в районах области.

Принять участие может любой желающий, для этого необходимо прийти на ближайшую площадку. Начало в 13:00, сбор — в 12:30. Пройти онлайн можно в 14:00 на сайте диктанта.

20 заданий будут включать всю историю Великой Отечественной войны. Время написания теста составит 45 минут.

Планируется, что победителей определят на трех уровнях: местном, региональном и федеральном.

Итоги подведут к 12 июня и опубликуют на сайте мероприятия.


© RZN.info

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