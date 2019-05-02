На въезде в Путятино водитель «Тойоты» спровоцировал аварию

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 1 мая, около 10:00, на въезде в Путятино произошло ДТП, сообщило издательство «
Отмечается, что на 307 километре трассы М-5 из-за слишком сильного потока машин образовалась пробка.
По данным источника, житель Пензенской области за рулем Toyota Corolla решил посмотреть, из-за чего образовался затор, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover.
В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.