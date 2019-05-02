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9:48, 2 мая 2019 857
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На въезде в Путятино водитель «Тойоты» спровоцировал аварию

На въезде в Путятино водитель «Тойоты» спровоцировал аварию

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 1 мая, около 10:00, на въезде в Путятино произошло ДТП, сообщило издательство «Пресса».

Отмечается, что на 307 километре трассы М-5 из-за слишком сильного потока машин образовалась пробка.

По данным источника, житель Пензенской области за рулем Toyota Corolla решил посмотреть, из-за чего образовался затор, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hover.

В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.


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