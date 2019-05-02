На пожаре в Захаровском районе пострадал человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В среду, 1 мая, в деревне Орешково Захаровского района сгорел дом. Об этом сообщила
Сообщение о произошедшем поступило на пульт спасателей в 20:18. В огне пострадал человек.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место выезжали два расчета и 5 человек личного состава.
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