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9:08, 2 мая 2019 859
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На пожаре в Захаровском районе пострадал человек

На пожаре в Захаровском районе пострадал человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В среду, 1 мая, в деревне Орешково Захаровского района сгорел дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт спасателей в 20:18. В огне пострадал человек.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место выезжали два расчета и 5 человек личного состава.


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