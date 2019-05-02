На пожаре в Захаровском районе погиб хозяин дома

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Захаровском районе погиб мужчина 1973 года рождения. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
В ведомстве уточнили, что погибший был хозяином сгоревшего дома.
Напомним, на место происшествия
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.