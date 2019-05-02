Митрополит Марк провел литургию в Михайлове

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В четверг, 2 мая, митрополит Рязанский и Михайловский Марк провел литургию, сообщил
На богослужение в Христорождественском соборе собрались верующие, к которым владыка обратился с архипастырским словом по окончании крестного хода.
Наставление митрополита Марка посвятили светлому празднику Христова Воскресения и духовному потенциалу слов пасхального приветствия, которое владыка назвал самым великим благовестием, наполняющим душу радостью и изводящим из житейской суеты. За богослужением иерея Романа Луканина наградили правом ношения палицы, а иерея Даниила Рантовова — правом ношения камилавки.
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