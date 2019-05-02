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16:52, 2 мая 2019 2 424
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Крафт-ярмарка и фотозоны. Рязанцев пригласили на открытие паркового сезона в ЦПКиО

Крафт-ярмарка и фотозоны. Рязанцев пригласили на открытие паркового сезона в ЦПКиО

Рязанцев пригласили на открытие паркового сезона в ЦПКиО. Праздник пройдет в субботу, 4 мая. Всего организуют три развлекательные площадки, которые заработают с 18:00. Об этом сообщил сайт мэрии.

На входе в парк с улицы Братиславской организуют детскую площадку. На входе с улицы Пушкина расположится зона с модными тенденциями — мастер-классы, модные показы и услуги салонов красоты.

На аллее с улицы Пушкина до танцевальной веранды пройдут спортивные спортивные мероприятия «Сила духа». Также там будет зона розничной торговли и крафт-ярмарка.

Перед танцевальной верандой расположится площадка безопасности и здоровья. Здесь пройдет выставка техники от МЧС и консультации специалистов медицинского центра. На веранде пройдет концерт солистов и творческих коллективов Арт-центра.

Кроме того, в парке пройдет выставка ретромашин. Свои работы представят молодые художники, графические дизайнеры и фотографы. Любой желающий сможет сделать фотографии на тематических фотозонах.


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