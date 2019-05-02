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Двух рязанцев осудили за хранение наркотиков, сообщил
Оба мужчины незаконно приобрели и хранили марихуану.
Подсудимые с обвинением согласились, вину признали полностью, в содеянном раскаялись и ходатайствовали о применении особого порядка судебного разбирательства.
Суд приговорил каждого из них к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также возложил на них обязанность пройти курс лечения у врача нарколога.
Приговоры вступили в законную силу.
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