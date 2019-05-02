Депутаты гордумы проверили ремонт девяти дворов в Рязани

Депутаты гордумы проверили девять дворов в Рязани, ремонт которых вызвал наибольшие нарекания у жителей города. Подрядчики должны были устранить дефекты к 1 мая. Об этом сообщает сайт муниципального правительства.

В общем дворе домов №№ 15, 16, 16 корпус 1, 17 на улице Интернациональной продолжаются работы по устранению дефектов. Сроки выполнения подрядчик нарушил.

Не в полной мере устранены недостатки во дворе дома № 19 по улице Бирюзова. Подрядчик также не уложился в срок.

Остаются недоделки на дворовой территории домов №№ 9 и 10 по улице Станкозаводской, а также домов №№ 1 и 3/1 по улице Октябрьской. Работы подрядная организация обещает завершить к 15 мая.

Устранены недостатки ремонта дворовых территорий домов № 32 и 34 по улице Новоселов в Дашково-Песочне. В этом дворе подрядчика пришлось заменить. В итоге восстановлена тротуарная плитка, выровнено покрытие на детской площадке, закреплены столбы ограждения.

Во дворе дома №35 по улице Новоселов также устранены практически все дефекты. Подрядная организация прислушивается к мнению жителей, по просьбам горожан подрядчик обустроил дополнительную пешеходную дорожку.

Во дворах домов № 20, 22 и 24 по улице Советской Армии все пожелания жителей также учтены, проведена посадка деревьев и кустарников, дополнительно планируется установить ограждение детского городка.

Завершены работы по благоустройству двора у дома № 55 по улице Грибоедова. Установлены песочницы, уложено покрытие на детской площадке, проводится благоустройство и озеленение.

На Первомайском проспекте у дома № 74 корпус 1 осталось устранить дефекты по укладке тротуарной плитки.

«Мы попросили подрядчиков, чтобы в кратчайшие сроки все работы были доведены до конца. Депутаты всегда будут на стороне людей, подрядчики должны исполнять свои обязательства, прислушиваясь к мнению горожан», — сказала председатель гордумы Юлия Рокотянская.