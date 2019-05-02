А что в кино? «Мстители: финал», «Время монстров» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Афиша
Главная премьера недели — долгожданный блокбастер по вселенной Marvel «Мстители: финал», который уже за первые дни проката установил рекорды по сборам.
Американский фильм ужасов «Время монстров» режиссера Джордана Дауни завоевал несколько наград на престижных кинофестивалях, и теперь его может оценить широкая аудитория.
Немало на этой неделе и мультипликационных новинок — анимационный фильм «Принцесса Эмми» о необычной принцессе, понимающей язык лошадей, мультфильм «Букашки-2» по мотивам одноименного мультсериала, а также испанский мультфильм «Велотачки», повествующий о городе, в котором живут одни велосипеды.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.