Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:40, 19 мая 2019 1 066
 0    0

В Москве задержали женщину, оставившую своего ребенка в поликлинике

В Москве задержали женщину, оставившую своего ребенка в поликлинике

В Москве задержали женщину, оставившую своего ребенка в поликлинике на Бутырской улице. Об этом передает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы столичной полиции Юрия Титова.

Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях. Пользователи публиковали фотографии оставленной девочки. Через некоторое время бабушки ребенка узнали свою внучку и пришли к ней. По предварительным данным, мать девочки является приезжей из Украины. Ей 21 год.

Следственный комитет распространил видео допроса женщины. На вопрос следователя, почему оставила ребенка, она сказала, что «не справлялась со своими обязанностями».

На вопрос, почему не оставила ребенка в детском учреждении, женщина ответила, что «не додумалась».

Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением медиков, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
17 часов назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 38 012
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 34 820
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 090
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
21:15, 5 мая 2019 22 378
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
19:59, 16 мая 2019 21 853
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум