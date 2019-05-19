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В Москве задержали женщину, оставившую своего ребенка в поликлинике на Бутырской улице. Об этом передает
Об инциденте рассказали очевидцы в соцсетях. Пользователи публиковали фотографии оставленной девочки. Через некоторое время бабушки ребенка узнали свою внучку и пришли к ней. По предварительным данным, мать девочки является приезжей из Украины. Ей 21 год.
Следственный комитет распространил видео допроса женщины. На вопрос следователя, почему оставила ребенка, она сказала, что «не справлялась со своими обязанностями».
На вопрос, почему не оставила ребенка в детском учреждении, женщина ответила, что «не додумалась».
Сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением медиков, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Возбуждено дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности») и статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка»).
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