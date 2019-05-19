RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Москве умер участник полумарафона. Как
Во время марафона горожанин не обращался к медикам. Он пробежал десять километров. Возраст скончавшегося не сообщается.
Московский полумарафон — самый массовый старт в России. В этом году мимо стен Кремля и по набережным в центре столицы пробежали граждане 48 стран.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа шести улицах Соколовки в понедельник отключат свет
|
cледующая новость →В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается до -2 градусов. Прогноз погоды
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.