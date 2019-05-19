В Москве у безработной из «Мерседеса» украли пять миллионов рублей

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В Москве у безработной из Mercedes-Benz украли пять миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает агентство городских новостей «
Воры залезли в машину к женщине и забрали деньги и солнцезащитные очки Hugo Boss. Ущерб составил около 5 миллионов 15 тысяч рублей.
Полиция завела дело о краже.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.