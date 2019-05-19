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Фото: Pixabay.com
В воскресенье, 19 мая, в Германии опрокинулся междугородний автобус перевозчика Flixbus. ДТП произошло на скоростной магистрали у Лейпцига, передает
По данным
В автобусе находились 74 пассажира. Отрезок автобана А9 в районе аварии перекрыли.
Причину аварии не назвали.
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