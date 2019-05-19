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Фото: Pixabay.com
В Анапе эвакуировали 15 жителей дома из-за пожара в пристроенном к нему кафе. Никто не пострадал, передает «
Возгорание произошло в одноэтажном кафе на улице Калинина. Оно пристроено к пятиэтажке. Жильцов эвакуировали из-за угрозы распространения огня.
Пожар охватил около 200 квадратных метров. Его потушили.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.