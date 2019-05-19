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11:40, 19 мая 2019 2 852
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Туристический сезон в Рязани начнется с пешеходной экскурсии

Туристический сезон в Рязани начнется с пешеходной экскурсии

Туристический сезон в Рязани начнется с пешеходной экскурсии «Рязань событийная», сообщили на сайте туризма и отдыха региона.

Старт акции пройдет в пятницу, 24 мая, в 15:00.

В 16:00 на Почтовой (перед офисом визит-центра, дом 54) пройдет открытие штаба Форума древних городов.

«Рязанцев и гостей города ждет театрализованное представление, презентация ключевых площадок форума и программы, выступления и мастер-классы. В штабе форума все желающие смогут поставить уникальную печать с логотипом праздника на любую открытку, книгу или буклет. Также в этот день будут продаваться особые сувениры», -рассказали организаторы.

С 17:00 до 20:00 на рязанском арбате заработают площадки, рассказывающие о самых ярких событиях этого лета: фестивале «Золотая ладья», историко-патриотическом празднике «Старая Рязань», гастрономическом фестивале «Малина», фестивале гончаров, II Международном форуме древних городов и других.

Кроме того, можно будет поучаствовать в разнообразных мастер-классах по гончарному и кузнечному делу, резьбе по дереву, а также в бесплатной лотерее с сувенирами.

31 мая состоится презентация активного отдыха в Рязанской области, 7 июня районные туристские информационные центры расскажут об интересных маршрутах Рязанской области, а завершится акция 14 июня презентацией летних программ от музеев.


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