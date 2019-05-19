С понедельника в Рязани отключат горячую воду еще на трех улицах

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С понедельника, 20 мая, в Рязани отключат горячую воду еще на трех улицах. Об этом сообщил
До 31 мая горячей воды не будет по адресам:
С утвержденным графиком плановых отключений в этом году можно познакомиться
Напомним, в Рязани уже началось
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.