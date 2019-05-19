Рязанцам покажут фильм на 60 языках

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В рязанском «Фотодоме» прозвучит текст на 60 языках в исполнении Вилли Мельникова, сообщили организаторы.
Мероприятие пройдет во вторник, 21 мая, в 18:30. Там проведут тематическую экскурсию «Из бортжурнала штурмана железнодорожного плавания» по выставке «Непредсказубр и изящерица», открывшуюся в музейно-выставочном центре 4 мая.
В программе:
Вход свободный, программа рассчитана на один час.
Справка
Вилли Мельников — российский многоязычный поэт-экспериментатор, фотохудожник. Получил известность благодаря претензиям на полиглотизм: по собственным утверждениям, знал более ста языков, однако этому не было объективных подтверждений.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.