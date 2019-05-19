На шести улицах Соколовки в понедельник отключат свет

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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 20 мая, на шести улицах Соколовки отключат свет. Об этом сообщил
С 9:00 до 17:00 на трансформаторной подстанции будут вести работы. Из-за этого свет отключат на улицах Полевой, Озерной, Заречной, Мира, Ленпоселок и Дачной.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.