RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Мужчина избил пенсионерку в столичном храме. Ее госпитализировали, передает
Этот случай произошел в храме князя Владимира в Старых Садех 16 мая. Известно о нем стало только в воскресенье, 19 мая.
У женщины 1952 года рождения диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы и перелом левой плечевой кости. На месте задержали нападавшего. Им оказался мужчина 1983 года рождения.
Полиция завела уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские школьники и студенты представили на ярмарке свои товары
|
cледующая новость →В центре Скопина заделали ямы на дорогах
Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.