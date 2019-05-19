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Фото: Pixabay.com
Клепиковский предприниматель продавал сардельки без документов. Об этом
Проверяющие нашли 3,4 килограмма сарделек «Сагуновского мясокомбината» (Воронежская область) без ветеринарных свидетельств. На бизнесмена составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП, ему выдали предписание об устранении нарушений.
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