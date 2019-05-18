В Таиланде собака спасла заживо похороненного младенца

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Фото: Pixabay.com
На северо-востоке Таиланда собака спасла заживо похороненного младенца, пишет
По данным источника, пес по кличке Пинг-Понг во время прогулки привел хозяина в поле. Животное начало рыть землю. Тогда мужчина подошел ближе и увидел новорожденного.
После этого местный житель откопал ребенка и отвез в больницу. Врачи установили, что он не получил серьезных травм.
Полицейские нашли 15-летнюю мать мальчика. Девушка призналась, что решила избавиться от него, испугавшись реакции родителей.
Ей предъявили обвинение в покушении на убийство.
Судьбу младенца решают соцработники.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.