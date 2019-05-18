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12:29, 18 мая 2019 1 130
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В работе пителинских лесопилок нашли нарушения

В работе пителинских лесопилок нашли нарушения

Фото: Pixabay.com

В работе лесопилок Пителинского района нашли нарушения. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Владельцы лесоперерабатывающих предприятий допускали к работе сотрудников, которые не прошли обязательные психиатрические освидетельствования. Кроме того, у оборудования нет специальных защитных элементов, а в цехах не обеспечивается безопасное содержание электроустановок.

Предпринимателей оштрафовали за правонарушения. Размер штрафа не уточняют.


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