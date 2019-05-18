В работе пителинских лесопилок нашли нарушения

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Фото: Pixabay.com
В работе лесопилок Пителинского района нашли нарушения. Об этом
Владельцы лесоперерабатывающих предприятий допускали к работе сотрудников, которые не прошли обязательные психиатрические освидетельствования. Кроме того, у оборудования нет специальных защитных элементов, а в цехах не обеспечивается безопасное содержание электроустановок.
Предпринимателей оштрафовали за правонарушения. Размер штрафа не уточняют.
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Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.