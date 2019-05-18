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14:26, 18 мая 2019 741
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В пензенской деревне поставят памятник рязанскому путешественнику

В пензенской деревне поставят памятник рязанскому путешественнику

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Пензенской области поставят памятник рязанскому путешественнику Лаврентию Загоскину. Его планируют установить на малой родине покорителя Аляски — в деревне Николаевка, сообщает сайт регионального правительства.

Памятник установят в 2019 году в рамках проекта Русского географического общества «Возвращение к родным берегам-2».

«Мы пока еще не знаем, каким будет будущий памятник Загоскину. Это покажут конкурсные и проектные решения в недалеком будущем», — сказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Напомним, в июне 2018 года бюст Загоскина установили на аллее путешественников в Рязани.

Справка:

Лаврентий Загоскин — русский морской офицер, исследователь Русской Америки — Аляски, Алеутских островов, Северной Калифорнии.

После двадцатилетней службы в Российском флоте поселился в селе Абакумово Пронского уезда Рязанской губернии, последние годы прожил в Рязани на Вознесенской улице.


© RZN.info

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