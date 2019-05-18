В ночь на воскресенье в Рязанской области местами будут заморозки. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В ночь на воскресенье, 19 мая, в Рязанской области местами будут заморозки. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем +16, +21 градус.
Осадков не ожидается.
Ветер северной четверти, ночью 1-6 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду.
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