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В Башкирии пенсионера без ног и руки хотели оштрафовать за нескошенную траву. Об этом сообщает
Этот случай произошел в деревне Казанка Архангельского района. Администрация сельского поселения посчитала, что высокая трава в огороде мужчины создает пожароопасную ситуацию. Владельца участка хотели оштрафовать на 500 рублей.
Отмечается, что мужчина 42 года является инвалидом. Соцработник не был у него около полугода.
Следователи
В СК планируют опросить инвалида и должностное лицо, составившее протокол, а также «провести иные первоначальные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего». По результатам проверки примут процессуальное решение.
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