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8:59, 18 мая 2019 1 579
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В Башкирии пенсионера без ног и руки хотели оштрафовать за нескошенную траву

В Башкирии пенсионера без ног и руки хотели оштрафовать за нескошенную траву

В Башкирии пенсионера без ног и руки хотели оштрафовать за нескошенную траву. Об этом сообщает НТВ.

Этот случай произошел в деревне Казанка Архангельского района. Администрация сельского поселения посчитала, что высокая трава в огороде мужчины создает пожароопасную ситуацию. Владельца участка хотели оштрафовать на 500 рублей.

Отмечается, что мужчина 42 года является инвалидом. Соцработник не был у него около полугода.

Следователи начали проверку о совершении преступления, предусмотренного статьей 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Они установили, что протокол на мужчину составили 17 апреля. Вопрос о привлечении его к административной ответственности рассмотрят в конце мая.

В СК планируют опросить инвалида и должностное лицо, составившее протокол, а также «провести иные первоначальные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего». По результатам проверки примут процессуальное решение.


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