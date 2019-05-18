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Фото: Pixabay.com
Рязанским подросткам предложили подработать летом. Региональный минтруд
При официальном трудоустройстве подросткам полагается зарплата не меньше МРОТ и ежемесячная материальная поддержка от службы занятости в размере 2100 рублей. Основные вакансии: рабочий по благоустройству территории, укладчик-упаковщик и рабочий зеленого хозяйства.
«Трудоустраиваясь на временную работу, подростки чувствуют свою востребованность на рынке труда, а также с пользой проводят свободное время», — отметили в минтруде.
Информацию о необходимых документах можно получить в Центре занятости населения и по телефонам: 72-02-45, 72-02-73.
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