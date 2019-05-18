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Российская сборная обыграла Латвию и вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею, пишет
Встреча, состоявшаяся в Братиславе, завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян, среди которых отличились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеров.
У сборной Латвии шайбу забросил Оскарс Цибульскис.
После пяти игр россияне набрали 15 очков. Они занимают первое место в группе B и уже не опустятся ниже четвертой строчки, которая дает право на участие в плей-офф.
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