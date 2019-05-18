Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

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Николаю Любимову показали уникальные заводы строительного холдинга VELLCOM group. Глава области посетил рязанское производство.
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам, они посмотрели как работает научно-испытательная лаборатория.
Также Николаю Любимову рассказали о планах развития производства на ближайшие пять лет.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.