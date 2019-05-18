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17:53, 18 мая 2019 453
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Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы строительного холдинга VELLCOM group. Глава области посетил рязанское производство.

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам, они посмотрели как работает научно-испытательная лаборатория.

Также Николаю Любимову рассказали о планах развития производства на ближайшие пять лет.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Публикации».


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