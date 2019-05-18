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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На Кубани в аварии погибла учительница трех поколений семьи Кадыровых Вера Дерябина. Об этом со ссылкой на помощника главы республики, гендиректора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева передает
Дерябина учила первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, его сына Рамзана Кадырова и внуков. Кроме того, она была депутатом парламента республики второго и третьего созывов (с 2008 года по 2016 годы).
ДТП произошло на 102 километре дороги «Кавказ» в пятницу, 17 мая, в 15:38 по московскому времени. Toyota на ходу въехал в китайский грузовик.
Дерябина родилась 6 декабря 1945 года в хуторе Трудобеликовском Краснодарского края. Ее сын Абубакар Эдельгериев ранее возглавлял правительство Чечни, а сейчас является советником президента.
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