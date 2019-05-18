Майские игры. Прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Гидрометцентр
Дневные температуры с понедельника по среду будут повышаться: от +19 до +26 градусов. Затем ожидается спад тепла: от +24 градусов в четверг до +16 градусов в пятницу.
Самой прохладной окажется ночь понедельника (+4 градуса). Столбики термометров по ночам на неделе не поднимутся выше +12 градусов.
По данным синоптиков, дожди возможны в среду, четверг и пятницу.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.