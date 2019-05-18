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12:46, 18 мая 2019 1 406
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Майские игры. Прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю

Майские игры. Прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на рабочую неделю, 20-24 мая.

Дневные температуры с понедельника по среду будут повышаться: от +19 до +26 градусов. Затем ожидается спад тепла: от +24 градусов в четверг до +16 градусов в пятницу.

Самой прохладной окажется ночь понедельника (+4 градуса). Столбики термометров по ночам на неделе не поднимутся выше +12 градусов.

По данным синоптиков, дожди возможны в среду, четверг и пятницу.


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