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20:52, 18 мая 2019 2 926
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Касимовец залез к знакомой через балкон и украл ноутбук

Касимовец залез к знакомой через балкон и украл ноутбук

В Касимове задержали мужчину, укравшего ноутбук у знакомой. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что ночью из ее квартиры пропал компьютер.

Полицейские выехали на место, осмотрели квартиру и не обнаружили следов взлома. Хозяйка отметила, что дверь балкона была открыта, но она не покидала квартиру и ночевала дома.

После этого оперативники получили сведения, что в другом районе города касимовец предлагал знакомым недорого купить подержанный ноутбук. Причем, марка и описание совпадала с «приметами» похищенного.

Выяснилось, что накануне в квартире пострадавшей было застолье. Вечером гости уехали, а женщина легла спать. Один из гостей хотел продолжить выпивать, но денег у него не было, поэтому он решил украсть ноутбук.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 38-летний местный житель. Похищенное изъяли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


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