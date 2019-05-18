Касимовец залез к знакомой через балкон и украл ноутбук

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В Касимове задержали мужчину, укравшего ноутбук у знакомой. Об этом сообщил
В полицию обратилась 44-летняя местная жительница, которая рассказала, что ночью из ее квартиры пропал компьютер.
Полицейские выехали на место, осмотрели квартиру и не обнаружили следов взлома. Хозяйка отметила, что дверь балкона была открыта, но она не покидала квартиру и ночевала дома.
После этого оперативники получили сведения, что в другом районе города касимовец предлагал знакомым недорого купить подержанный ноутбук. Причем, марка и описание совпадала с «приметами» похищенного.
Выяснилось, что накануне в квартире пострадавшей было застолье. Вечером гости уехали, а женщина легла спать. Один из гостей хотел продолжить выпивать, но денег у него не было, поэтому он решил украсть ноутбук.
Стражи порядка установили, что к краже причастен 38-летний местный житель. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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