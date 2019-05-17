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Житель Владимирской области украл деньги с банковской карты незнакомца. Об этом написал
В конце апреля текущего года в полицию обратился 29-летний местный житель, сообщивший о хищении денежных средств с банковской карты.
Вскоре задержали подозреваемого — 48-летнего жителя Александровского района. Мужчина признался в содеянном.
Подозреваемый нашел банковскую карту на улице и решил воспользоваться ею. Совершив несколько покупок продуктов в магазинах, он оставил карту на крыльце одной из торговых точек.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
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